Регулирование аудиторской деятельности

Мобилизованные аудиторы вправе не сдавать отчетность в СРО

На мобилизованных аудиторов и тех, кто добровольно заключил контакт на участие в СВО, не распространяется требование о представлении отчетности в саморегулируемые организации.

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Об этом сообщил Минфин в письме от 24.10.2022 № ИС-аудит-58.

Также на указанных аудиторов не распространяется требование:

  • об уплате взносов, установленных саморегулируемой организацией аудиторов для своих членов;
  • о прохождении обучения по программам повышения квалификации;
  • о проведении саморегулируемой организацией аудиторов плановых (внеплановых) проверок профессиональной деятельности.

Кроме того, СРО не будет их проверять и применять меры дисциплинарного воздействия.

Данные нормы предусмотрены постановлением от 15.10. 2022 № 1839 и установлены на период прохождения мобилизованными военной службы, а также следующие три месяца.

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