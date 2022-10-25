Мобилизованные аудиторы вправе не сдавать отчетность в СРО

Об этом сообщил Минфин в письме от 24.10.2022 № ИС-аудит-58.
Также на указанных аудиторов не распространяется требование:
- об уплате взносов, установленных саморегулируемой организацией аудиторов для своих членов;
- о прохождении обучения по программам повышения квалификации;
- о проведении саморегулируемой организацией аудиторов плановых (внеплановых) проверок профессиональной деятельности.
Кроме того, СРО не будет их проверять и применять меры дисциплинарного воздействия.
Данные нормы предусмотрены постановлением от 15.10. 2022 № 1839 и установлены на период прохождения мобилизованными военной службы, а также следующие три месяца.