Chrome на версиях Windows 7 и 8.1 перестанут поддерживать

Компания Google объявила, что прекратит поддержку интернет-браузера Chrome на Windows 7 и Windows 8.1.
Программа продолжит работать на старых версиях операционной системы Microsoft, но не будет получать обновления безопасности.
Произойдет это в феврале 2023 года, когда компания выпустит версию Chrome 110.
Компания Google объявила, что прекратит поддержку интернет-браузера Chrome на Windows 7 и Windows 8.1.
Программа продолжит работать на старых версиях операционной системы Microsoft, но не будет получать обновления безопасности.
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