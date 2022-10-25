Аудит

Мобилизованных аудиторов освободили от взносов и отчетов в СРО

Аудиторы, призванные на военную службу по мобилизации, по контракту, а также добровольцы, на время службы + 3 месяца освобождены от взносов в СРО.

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Также им не надо сдавать отчетность в СРО аудиторов, страховать свою ответственность.

В отношении них СРО не будет проводить проверки профессиональной деятельности, а текущие проверки будут приостановлены.

Разъяснение по этому поводу дал Минфин в информационном сообщении от 24.10.2022 № ИС-аудит-58.

Такие особенности касаются не только индивидуальных аудиторов, но и компании-члены СРО в случае, если:

  • мобилизованы сотрудники-аудиторы;
  • мобилизован учредитель;
  • мобилизованы аудиторы из коллегиального исполнительного органа компании.

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