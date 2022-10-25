Мобилизованных аудиторов освободили от взносов и отчетов в СРО

Также им не надо сдавать отчетность в СРО аудиторов, страховать свою ответственность.
В отношении них СРО не будет проводить проверки профессиональной деятельности, а текущие проверки будут приостановлены.
Разъяснение по этому поводу дал Минфин в информационном сообщении от 24.10.2022 № ИС-аудит-58.
Такие особенности касаются не только индивидуальных аудиторов, но и компании-члены СРО в случае, если:
- мобилизованы сотрудники-аудиторы;
- мобилизован учредитель;
- мобилизованы аудиторы из коллегиального исполнительного органа компании.