НДФЛ

Возвращать НДФЛ физлицу на брокерский счет нельзя

Если с человека удержали лишний НДФЛ, то налог надо вернуть. На какой счет – будет указано в заявлении. Но не всякий счет подойдет для возврата.

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Разъяснение дает Минфин в письме от 30.08.2022 № 03-04-06/84465.

О том, что налоговый агент должен вернуть НДФЛ безналом на счет, сказано в статье 231 НК РФ.

Для целей НК счет – это расчетный (текущий) и иной счет в банках, открытый на основании договора банковского счета.

Что касается специального брокерского счета, то он открывается в банке брокером. На нем размещаются средства клиентов.

При этом брокер ведет учет денег каждого клиента, находящихся на специальном брокерском счете, и отчитываться перед клиентом.

То есть, специальный брокерский счет – это счет брокера, а не гражданина.

Поэтому налоговый агент не может вернуть налогоплательщику излишне удержанный НДФЛ на специальный брокерский счет.

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