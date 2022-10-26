Возвращать НДФЛ физлицу на брокерский счет нельзя

Разъяснение дает Минфин в письме от 30.08.2022 № 03-04-06/84465.

О том, что налоговый агент должен вернуть НДФЛ безналом на счет, сказано в статье 231 НК РФ.

Для целей НК счет – это расчетный (текущий) и иной счет в банках, открытый на основании договора банковского счета.

Что касается специального брокерского счета, то он открывается в банке брокером. На нем размещаются средства клиентов.

При этом брокер ведет учет денег каждого клиента, находящихся на специальном брокерском счете, и отчитываться перед клиентом.

То есть, специальный брокерский счет – это счет брокера, а не гражданина.

Поэтому налоговый агент не может вернуть налогоплательщику излишне удержанный НДФЛ на специальный брокерский счет.