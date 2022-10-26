Мобилизованным собираются разрешить расторгать договор ОСАГО и возвращать остаток денег

Ознакомиться с ним можно на сайте регулятора.
Обсуждения продлятся до 10 ноября.
На сегодняшний день возможность досрочно расторгнуть договор ОСАГО можно в трех случаях:
- Отзыв лицензии у страховой компании
- Замена собственника автомобиля
- Иные случаи, предусмотренные законом.
ЦБ предлагает дополнить перечень еще одним основанием: «Призыв на военную службу по мобилизации в вооруженные силы РФ».
Подать заявление о прекращении ОСАГО можно будет как в офисе страховой компании, так и онлайн.
После прекращения действия ОСАГО страхователю возвращается часть уплаченной премии.