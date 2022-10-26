ОСАГО

Мобилизованным собираются разрешить расторгать договор ОСАГО и возвращать остаток денег

Проект поправок к правилам обязательного страхования гражданской ответственности ЦБ вынес на общественное обсуждение.

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Ознакомиться с ним можно на сайте регулятора.

Обсуждения продлятся до 10 ноября.

На сегодняшний день возможность досрочно расторгнуть договор ОСАГО можно в трех случаях:

  1. Отзыв лицензии у страховой компании
  2. Замена собственника автомобиля
  3. Иные случаи, предусмотренные законом.

ЦБ предлагает дополнить перечень еще одним основанием: «Призыв на военную службу по мобилизации в вооруженные силы РФ».

Подать заявление о прекращении ОСАГО можно будет как в офисе страховой компании, так и онлайн.

После прекращения действия ОСАГО страхователю возвращается часть уплаченной премии.

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