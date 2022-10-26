Мобилизация

Плату за коммунальные услуги мобилизованным собираются пересчитывать на весь срок службы

Минстрою предложили уточнить порядок перерасчета платы за коммунальные услуги мобилизованных граждан.

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Сегодня перерасчет происходит по заявлению гражданина на срок не более шести месяцев.

Через полгода надо заново подать заявление.

Генсовет «Единой России» предлагает пролонгировать поданное мобилизованным заявление до окончания срока военной службы, пишут «Ведомости».

Перерасчет оплаты будет производиться за весь период нахождения человека на службе по мобилизации без ограничения сроков и необходимости повторной подачи заявления.

Для мобилизованных могут отменить пени за коммуналку, а одиноких освободить от оплаты ЖКУ.

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