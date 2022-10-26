🗝️ Завтра расскажем про новые законы для бухгалтеров и ИП 2022-2023

27 октября смотрите вебинар в 12:00 мск

На вебинаре будет обзор наиболее значимых нововведений, которые нужны в работе бухгалтера, кадровика, ИП и бизнесмена.

Вебинар пройдет в VK, узнаете все важное о:

Персональных данных;

Страховых взносах;

НДФЛ;

Налога на прибыль;

НДС;

ЕНП;

Мобилизации.