🗝️ Завтра расскажем про новые законы для бухгалтеров и ИП 2022-2023

27 октября смотрите вебинар в 12:00 мск
На вебинаре будет обзор наиболее значимых нововведений, которые нужны в работе бухгалтера, кадровика, ИП и бизнесмена.
Вебинар пройдет в VK, узнаете все важное о:
- Персональных данных;
- Страховых взносах;
- НДФЛ;
- Налога на прибыль;
- НДС;
- ЕНП;
- Мобилизации.
Проведет вебинар Людмила Ганичева, основатель аудиторско-консалтинговой компании, аттестованный аудитор, спикер МБМ, автор курсов для Klerk.ru и Geekbrains, автор блога о налогах и финансовой грамотности в Инстаграм.