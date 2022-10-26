Вебинары для бухгалтеров

🗝️ Завтра расскажем про новые законы для бухгалтеров и ИП 2022-2023

Изменения в законодательстве идут валом. Чтобы в них не захлебнуться, аудитор Людмила Ганичева уже сделала выборку всех важных изменений, которые надо учесть в работе.

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27 октября смотрите вебинар в 12:00 мск

На вебинаре будет обзор наиболее значимых нововведений, которые нужны в работе бухгалтера, кадровика, ИП и бизнесмена.

Вебинар пройдет в VK, узнаете все важное о:

  • Персональных данных;
  • Страховых взносах;
  • НДФЛ;
  • Налога на прибыль;
  • НДС;
  • ЕНП;
  • Мобилизации.

Проведет вебинар Людмила Ганичева, основатель аудиторско-консалтинговой компании,  аттестованный аудитор, спикер МБМ, автор курсов для Klerk.ru и Geekbrains, автор блога о налогах и финансовой грамотности в Инстаграм.

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