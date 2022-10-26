🤦‍♀️ Аудиторы обобщили типичные ошибки, которые делают бухгалтеры из-за новых ФСБУ. Узнайте решение для каждой такой ситуации

Всем бухгалтерам надо еще раз проверить, нет ли у них в работе ошибок при применении новых стандартов учета. В этом вам поможет вебинар, который пройдет 27 октября.
Начало вебинара в 15:00 мск.
На вебинаре рассмотрим:
- Капитальные затраты – что включаем, а что нет;
- Элементы амортизации ОС: как определить и когда пересматривать;
- Ежегодная проверка на обесценение запасов и ОС;
- Какие договоры попадают под учет аренды по-новому;
- Формирование обязательства по аренде и ППА в разных случаях.
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