🤦‍♀️ Аудиторы обобщили типичные ошибки, которые делают бухгалтеры из-за новых ФСБУ. Узнайте решение для каждой такой ситуации

Всем бухгалтерам надо еще раз проверить, нет ли у них в работе ошибок при применении новых стандартов учета. В этом вам поможет вебинар, который пройдет 27 октября.

Начало вебинара в 15:00 мск.

На вебинаре рассмотрим:

Капитальные затраты – что включаем, а что нет; Элементы амортизации ОС: как определить и когда пересматривать; Ежегодная проверка на обесценение запасов и ОС; Какие договоры попадают под учет аренды по-новому; Формирование обязательства по аренде и ППА в разных случаях.

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