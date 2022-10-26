Вебинары для бухгалтеров

🤦‍♀️ Аудиторы обобщили типичные ошибки, которые делают бухгалтеры из-за новых ФСБУ. Узнайте решение для каждой такой ситуации

Особенно много ошибок по капвложениям, основным средствам и самому сложному стандарту – аренде.

Версия для печати

Всем бухгалтерам надо еще раз проверить, нет ли у них в работе ошибок при применении новых стандартов учета. В этом вам поможет вебинар, который пройдет 27 октября.

Начало вебинара в 15:00 мск.  

На вебинаре рассмотрим:

  1. Капитальные затраты –  что включаем, а что нет;
  2. Элементы амортизации ОС: как определить и когда пересматривать;
  3. Ежегодная проверка на обесценение запасов и ОС;
  4. Какие договоры попадают под учет аренды по-новому;
  5. Формирование обязательства по аренде и ППА в разных случаях.

Не откладывайте на потом – забудете, запишитесь прямо сейчас >>

Подпишитесь на «Клерк.Премиум»!

Незаменимая и полная информация за смешные деньги!

• Мини-курсы каждый день
• Бесплатные вебинары по горячим темам
• Консультации по любым вопросам в день обращения
• Доступ к разборам новых правил и законов
• Курсы повышения квалификации с огромной выгодой

Оставьте заявку сейчас, чтобы получить персональную скидку.

Ведение бизнеса

Налоговые риски: какие бывают, когда возникают и как минимизировать

Принятие решений в сфере налогообложения может привести к неблагоприятным событиям, в результате которых бизнес понесёт потери. Возможность возникновения таких событий и называют налоговыми рисками. Рассказываем, какие бывают налоговые риски, когда они возникают и как их сократить.

Налоговые риски: какие бывают, когда возникают и как минимизировать

Повышение квалификации

Маркетплейсы

Продажи на маркетплейсах к зимним праздникам: как проанализировать спрос и не закупить лишнего

Чтобы подготовка и закупка товаров на период зимних праздников и распродаж не превратилась в русскую рулетку, селлерам маркетплейсов необходимо максимально точно определить, что покупать и в каком количестве. Важно, опираться не на интуицию, а на аналитику продаж и анализ спроса. Расскажем как это сделать.

Продажи на маркетплейсах к зимним праздникам: как проанализировать спрос и не закупить лишнего
Ведение бизнеса

Какую систему налогообложения выбрать для розничного магазина

Первое, что нужно сделать, открывая свой бизнес — определиться с системой налогообложения. Важно принять оптимальное решение, чтобы не переплачивать налоги и, по возможности, сдавать меньше отчетности. Рассмотрим наиболее актуальные системы налогообложения для розничного магазина.

Какую систему налогообложения выбрать для розничного магазина

Мероприятия

Разместить
Читать еще