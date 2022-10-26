👇🏼 Бухгалтерам предлагают работу финансового консультанта по маркетплейсам. Но есть вопросы к зарплате и руководству

«Ищу Финансового консультанта по маркетплейсам (бухгалтер+аналитик). Испытательный срок – 1 месяц. Оплата 5 тыс. руб. Далее по функционалу. Возможно, в проценте от выручки. В дальнейшем так же можно стать руководителем данного направления и взять помощника.

Работа удаленно, со своего компьютера. Быть на связи в течение рабочего дня. Загруженность планируется – полный день, но гибкий график.

Хотелось бы кого-то рядом найти (Санкт-Петербург, ст.м. Академическая), но рассмотрю кандидатов со всех регионов. Сразу после отклика пришлю задание. Отпишитесь мне после выполнения».

Вот и все объявление.

Бухгалтеры пошли за уточнениями. Главный вопрос, конечно, о зарплате. Может не написали, и указанная оплата идет за день? Выясняется, что нет, 5 тыс. рублей предлагают платить бухгалтеру за месяц 8-часовой работы.

Когда же специалисты подняли на смех предложение, собравшихся в чате назвали курицами (и не только).

Горячая дискуссия об уважении к труду бухгалтеров и этике переговоров идет в этом чате.

Если вы в поиске работы, у нас есть отдельный канал с нормальными предложениями. А если вы только начинаете карьеру, и готовы рассматривать вакансии с минимальным заработком, рекомендуем наши курсы, после которых сможете смело требовать с начальства приличную оплату.