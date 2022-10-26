Гособоронзаказ

Введут новые требования для гособоронзаказов в период мобилизации

В Госдуму внесли ряд законопроектов, которые регулируют выполнение гособоронзаказа в период мобилизации.

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Всего внесено три законопроекта, пишет «Парламентская газета».

  1. Первый дает возможность исполнителям гособоронзаказа использовать единый отдельный счет для расчетов по этому заказу.
  2. Второй определяет порядок и условия передачи активов предприятия, которые находятся в процедуре банкротства, предприятиям, выполняющим гособоронзаказ.
  3. Третий установит, что при определении цены на продукцию, которая поставляется по гособоронзаказу, нужно обеспечить превышение уровня оплаты труда работников выпускающих предприятий минимум на 10%.

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