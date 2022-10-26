Расскажем, как отмена моратория на банкротство отразится на кредиторах и какие компании могут пострадать больше всего

Со стороны кредиторов угроза инициирования банкротства – действенный инструмент давления на должников.

Но причины для подачи заявления и порядок действий известны далеко не всем. Поэтому на начальном этапе, компания рискует допустить ошибки, которые могут стать фатальными.

Смотрите в четверг в 11:00 вебинар «Что делать после снятия моратория на банкротства: как предотвратить и снизить риски».

Вы получите: Разбор судебной практики по банкротствам.

Реальные кейсы по выводу компании из банкротства и защите от субсидиарной ответственности.

Рекомендации юристов по порядку действий после завершения моратория.

Запись уже открыта, регистрируйтесь заранее >>>