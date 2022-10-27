При перестановке торгового автомата в Москве надо сдать уведомление на торговый сбор

Такое разъяснение дает ФНС в письме от 24.10.2022 № СД-4-3/14268@.
Уведомление по форме ТС-1 с признаком «2» сдают в случае изменения показателей объекта осуществления торговли.
В нем указывается новый адрес места нахождения торгового (вендингового) аппарата, в отношении которого произошло изменение.
Ставка торгового сбора – 4900 руб. в квартал на 1 торговый (вендинговый аппарат) вне зависимости от места его нахождения на территории города Москвы.
Поэтому в случае изменения адреса места нахождения торгового аппарата в пределах одного квартала повторно платить торговый сбор за этот аппарат (с одним и тем же номером) не надо.