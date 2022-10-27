Торговый сбор

При перестановке торгового автомата в Москве надо сдать уведомление на торговый сбор

Если московская компания или ИП начнут бизнес с вендинговым автоматом, они сдают в ИФНС уведомление ТС-1 с признаком «1». Если автомат переставят в другое место, надо сдать уведомление с признаком «2».

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Такое разъяснение дает ФНС в письме от 24.10.2022 № СД-4-3/14268@.

Уведомление по форме ТС-1 с признаком «2» сдают в случае изменения показателей объекта осуществления торговли.

В нем указывается новый адрес места нахождения торгового (вендингового) аппарата, в отношении которого произошло изменение.

Ставка торгового сбора – 4900 руб. в квартал на 1 торговый (вендинговый аппарат) вне зависимости от места его нахождения на территории города Москвы.

Поэтому в случае изменения адреса места нахождения торгового аппарата в пределах одного квартала повторно платить торговый сбор за этот аппарат (с одним и тем же номером) не надо.

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