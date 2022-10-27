Новости ФНС

ФНС закупит новое оборудование и ПО на 2,6 млрд рублей для создания IT-инфраструктуры косвенных налогов

Оборудование и ПО пойдет для центра обработки данных (ЦОД) ФНС в Нижегородской области.

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ФНС выделила 2,6 млрд руб. на закупку ПО и ИТ-оборудования на создание программно-аппаратного комплекса для ИТ-инфраструктуры косвенных налогов, выяснил CNews.

Работы по тендеру, итоги которого должны подвести 31 октября, должны быть завершены в два этапа.

За первый этап, срок которого обозначен 20 декабря 2022 г., будущий исполнитель может получить 2,3 млрд руб. (т. е. всего за два месяца работ). Второй этап должен быть завершен не позднее 3 марта 2023 г., за него исполнитель получит остальные 232,7 тыс. руб.

ФНС заказала системы хранения данных (СХД), платформу виртуализации, комплекты сетевого оборудования, ОС, ПО антивирусной защиты, систему управления базами данных (СУБД) и пр.

Указаны технические требования к производителям оборудования и ПО. Например, ОС рассматривается только на ядре Linux, СУБД должна поддерживать ОС Astra Linux, Alt Linux, РОСА, CentOS, Ubuntu и Microsoft Windows.

ПО анализа защищенности должно анализировать Windows, Cisco IOS, Huawei VRP, Oracle E-Business Suite, Cisco ASA и пр.

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