Платежная система «МИР» снизила комиссии за прием карт

Межбанковская комиссия – это часть комиссии за эквайринг, который банк взимает с магазина, пишут «РБК».

Размер комиссии устанавливает платежная система, но сама комиссия является доходом банка покупателя.

Перечисляет комиссию банк продавца.

Специальная программа для экосистем начала действовать еще с 1 июля 2022 года.

В зависимости от оборотов предприятия она может составить 1,1%, 0,8% или 0,5%.

В среднем по рынку ставки за эквайринг находятся в пределах от 1,5% до 2,5% от стоимости товара.

Платежная система «МИР» предложила банкам самостоятельно принять решение о снижении комиссий за прием карт в экосистеме.