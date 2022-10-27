Инвалидность

Скоро ИП с инвалидностью сможет получить статус социального предприятия

Если у него подтверждена инвалидность и нет наемных работников или трудоустроен хотя бы один работник из числа социально уязвимых категорий граждан.

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Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который дает возможность ИП с инвалидностью, получить статус социального предприятия.

Документ позволяет индивидуальным предпринимателям – инвалидам без наемных работников и ИП-инвалидам, которые трудоустроили хотя бы одного работника из числа социально уязвимых категорий граждан, получить статус социального предприятия.

Сейчас получить статус социального предприятия могут субъекты МСП, которые обеспечили занятость социально уязвимых категорий граждан, в том числе инвалидов, но не менее 50% от числа всех работников предприятия.

О том, что людям с ограниченными возможностями, которые открыли свой бизнес, нужно присваивать статус социального предприятия, говорили еще весной.

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