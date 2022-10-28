С малых и средних предприятий не будут брать завышенные комиссии по «зонтичным» поручительствам

Установлено ограничение по процентной ставке. Она не может превышать ключевую более чем на 8 процентных пунктов, сообщается на сайте МСП.РФ.

Банки при работе с «зонтичными» поручительствами не вправе вписывать в кредитные договоры с заемщиками из числа субъектов МСП дополнительные комиссии, сборы и иные платежи.

До конца 2022 года Корпорация МСП планирует выдать под «зонтичные» поручительства еще около 2 тыс. кредитов на сумму не менее 24 млрд руб.

«Зонтичное» поручительство – это, по сути, гарантия Корпорации МСП перед банком, что обязательства предпринимателя по кредиту будут выполнены.

Такие поручительства выдаются бесплатно в «одном окне» банка вместе с кредитом и покрывают до 50% рисков за предпринимателя.