Малый и средний бизнес

С малых и средних предприятий не будут брать завышенные комиссии по «зонтичным» поручительствам

Корпорация МСП ограничила ставки и комиссии по программам зонтичных поручительств для банков-партнеров.

Версия для печати

Установлено ограничение по процентной ставке. Она не может превышать ключевую более чем на 8 процентных пунктов, сообщается на сайте МСП.РФ.

Банки при работе с «зонтичными» поручительствами не вправе вписывать в кредитные договоры с заемщиками из числа субъектов МСП дополнительные комиссии, сборы и иные платежи.

До конца 2022 года Корпорация МСП планирует выдать под «зонтичные» поручительства еще около 2 тыс. кредитов на сумму не менее 24 млрд руб.

«Зонтичное» поручительство – это, по сути, гарантия Корпорации МСП перед банком, что обязательства предпринимателя по кредиту будут выполнены.

Такие поручительства выдаются бесплатно в «одном окне» банка вместе с кредитом и покрывают до 50% рисков за предпринимателя.

Подпишитесь на «Клерк.Премиум»!

Незаменимая и полная информация за смешные деньги!

• Мини-курсы каждый день
• Бесплатные вебинары по горячим темам
• Консультации по любым вопросам в день обращения
• Доступ к разборам новых правил и законов
• Курсы повышения квалификации с огромной выгодой

Оставьте заявку сейчас, чтобы получить персональную скидку.

Бухгалтерский учет

Операции по расчетному счету. Проводки в бухгалтерском учете

Расчетный счет – один из важнейших элементов управления финансами в бизнесе. Через него проходит множество операций, в частности, оплаты поставщикам, поступления денег от покупателей, перечисление налогов, выплата зарплаты сотрудникам. В статье расскажем о документировании операций и основных бухгалтерских проводках по расчетному счету.

Операции по расчетному счету. Проводки в бухгалтерском учете

Повышение квалификации

Расчетный счет

Что делать, если ИФНС заблокировала счет в банке?

Блокировка расчетного счета компании (ИП) – это один из самых действенных способов взыскания налоговой задолженности и получения несданной отчетности. Почему счета могут заблокировать и как действовать, если счета «заморозили», разберем в статье.

Что делать, если ИФНС заблокировала счет в банке?
Судебная практика по налоговым спорам

Импортер одежды не запутал таможню: вознаграждение за ноу-хау входит в таможенную стоимость

Лицензионные платежи, которые уплачивают по контрактам, в том числе с целью организации деятельности магазинов, относятся к оцениваемым товарам.

Импортер одежды не запутал таможню: вознаграждение за ноу-хау входит в таможенную стоимость

Мероприятия

Разместить
Бухгалтерский учет

Оценочные резервы в бухгалтерском учёте: зачем они нужны и как работают

До 2011 года в российском бухучёте было два типа резервов: предстоящих расходов и оценочные. Сейчас остался только второй тип, и создавать такие резервы не право, а обязанность бухгалтера. Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает о них.

Оценочные резервы в бухгалтерском учёте: зачем они нужны и как работают
Декларация по налогу на прибыль

Если выручка за четыре квартала превысила 60 млн рублей, надо начислить ежемесячные авансы по налогу на прибыль

Сегодня крайний день сдачи декларации по налогу на прибыль. Не пропустите. Компании, в которых выручка в среднем за квартал больше 15 млн руб., в декларации по налогу на прибыль отражают ежемесячные авансы (строки 290 – 310 раздела 2 и подраздел 1.2)

Читать еще