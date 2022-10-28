Из «1С» можно отправить документы для регистрации организации или ИП через онлайн-сервис ФНС

В «1С:Бухгалтерии» добавили возможность отправить документы для регистрации организации или ИП через онлайн-сервис налоговой.
При отправке документов придется подтвердить номер телефона и адрес электронной почты, на который ФНС пришлет результат рассмотрения заявления.
ФНС рассматривает документы в срок до пяти рабочих дней. Результат рассмотрения загрузится в карточку организации.
На компьютере потребуется установить сертификаты квалифицированных электронных подписей всех лиц, подписывающих документы.