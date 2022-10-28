Согласие на обработку персональных данных

Налоговикам не нужно ваша согласие на обработку персональных данных

Налоговые инспекции вправе обрабатывать персональные данные без согласия налогоплательщиков.

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Об этом сообщает ФНС в письме от 25.10.2022 № ПА-3-24/11714@.

По закону о персданных № 152-ФЗ органы исполнительной власти при осуществлении возложенных на них функций, достижения общественно значимых целей вправе обрабатывать персональные данные без согласия физлиц (субъектов персональных данных).

ФНС – это орган исполнительной власти с функциями по контролю и надзору:

  • за соблюдением законодательства о налогах и сборах;
  • за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в бюджет налогов, сборов и страховых взносов.

ФНС ставит налогоплательщиков-физлиц на учет на основании заявления или без него.

Согласие на обработку персональных данных для этого не требуется.

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