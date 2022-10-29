Доступ к домену t.me (Telegram) ограничен

Роскомнадзор ограничил доступ к принадлежащему Telegram домену коротких ссылок t.me, однако позднее из реестра заблокированных сайтов тот исчез, пишет «Коммерсант».

Вместе с тем доступ к домену по-прежнему ограничен.

Как следует из мониторинга блокировок правозащитного проекта «Роскомсвобода», ведомство постановило ограничить доступ к трем записям в разных Telegram-каналах – о копиях ролика Вооруженных сил Украины с призывом к российским военным сдаваться в плен. Так как веб-интерфейс Telegram использует защищенное соединение (HTTPS), из-за блокировок отдельных постов перестали работать все ссылки на t.me, но они доступны в приложении.

Роскомнадзор заявил, что в России «в настоящее время» исключена блокировка мессенджера Telegram.