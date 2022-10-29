Общество

Доступ к домену t.me (Telegram) ограничен

Домен коротких ссылок мессенджера Telegram t.me, доступ к которому был ограничен вечером 29 октября, пропал из реестра Роскомнадзора заблокированных сайтов.

Версия для печати

Роскомнадзор ограничил доступ к принадлежащему Telegram домену коротких ссылок t.me, однако позднее из реестра заблокированных сайтов тот исчез, пишет «Коммерсант».

Вместе с тем доступ к домену по-прежнему ограничен.

er

Как следует из мониторинга блокировок правозащитного проекта «Роскомсвобода», ведомство постановило ограничить доступ к трем записям в разных Telegram-каналах – о копиях ролика Вооруженных сил Украины с призывом к российским военным сдаваться в плен. Так как веб-интерфейс Telegram использует защищенное соединение (HTTPS), из-за блокировок отдельных постов перестали работать все ссылки на t.me, но они доступны в приложении.

Роскомнадзор заявил, что в России «в настоящее время» исключена блокировка мессенджера Telegram.

Подпишитесь на «Клерк.Премиум»!

Незаменимая и полная информация за смешные деньги!

• Мини-курсы каждый день
• Бесплатные вебинары по горячим темам
• Консультации по любым вопросам в день обращения
• Доступ к разборам новых правил и законов
• Курсы повышения квалификации с огромной выгодой

Оставьте заявку сейчас, чтобы получить персональную скидку.

Пенсии

Что будет с вашей пенсией после роста предельной базы по взносам с 2023 года: примеры расчета

Ежегодно власти устанавливают величину предельной базы по страховым взносам, которая в формуле расчета пенсии стоит в знаменателе. А значит, чем она больше, чем меньше пенсионных баллов (ИПК) вы получите. Кроме того, с 2023 года формула расчета ИПК поменяется. Как все это отразится на вашей будущей пенсии? Разберемся в этой статье.

Что будет с вашей пенсией после роста предельной базы по взносам с 2023 года: примеры расчета

Повышение квалификации

Обзоры для бухгалтера

Лука Пачоли, папа бухучета: история основателя принципов бухгалтерии

Даже если вы никогда не интересовались историей, имя этого человека слышал хоть раз каждый бухгалтер. Рассказываем, как отец бухучета дружил с папой Римским и Леонардо да Винчи, а еще за что в России вручают медаль его имени.

Лука Пачоли, папа бухучета: история основателя принципов бухгалтерии
Финансовый анализ

Падение выручки. С чем может быть связано и что делать?

Можно много говорить о причинах неудач в бизнесе, но основная из них – мало продаж. И это один из основных страхов предпринимателя – падение выручки и продаж. Все остальные проблемы кажутся более простыми и решаемыми.

Падение выручки. С чем может быть связано и что делать?
Платный контент, доступный в «Премиум». Что такое «Премиум»?
Самозанятые

Почему с самозанятым лучше рассчитываться деньгами + чек-лист по расчетам с СМЗ

При всех плюсах работы с самозанятыми в ней есть один весомый недостаток. С самозанятыми лучше рассчитываться деньгами. Потому что другие виды оплаты под НПД не подпадают.

Почему с самозанятым лучше рассчитываться деньгами + чек-лист по расчетам с СМЗ

Мероприятия

Разместить
Читать еще