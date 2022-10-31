Не храните фото паспорта в телефоне. Минцифры запустило новый сервис «Поделиться документом»

Отправить данные можно через смс-сообщения, мессенджеры, электронную почту и другие приложения, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.
Поделиться можно следующими документами:
- Паспорт РФ
- СНИЛС
- ИНН
- Свидетельства (о рождении, о перемене имени, об установлении отцовства)
- Загранпаспорт
- Военный билет
- Адреса
Чтобы поделиться документом, нужно:
- Зайти в мобильное приложение «Госуслуги»
- В разделе «Документы» выбрать «Личные документы»
- Выбрать удобный способ отправки данных.