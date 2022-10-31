Общество

Не храните фото паспорта в телефоне. Минцифры запустило новый сервис «Поделиться документом»

Он доступен в мобильном приложении Госуслуг. Поделиться документом можно в несколько кликов.

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Отправить данные можно через смс-сообщения, мессенджеры, электронную почту и другие приложения, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Поделиться можно следующими документами:

  • Паспорт РФ
  • СНИЛС
  • ИНН
  • Свидетельства (о рождении, о перемене имени, об установлении отцовства)
  • Загранпаспорт
  • Военный билет
  • Адреса

Чтобы поделиться документом, нужно:

  1. Зайти в мобильное приложение «Госуслуги»
  2. В разделе «Документы» выбрать «Личные документы»
  3. Выбрать удобный способ отправки данных.
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