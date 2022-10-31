Общество

Негосударственным пенсионным фондам дадут доступ к цифровому профилю гражданина

У банков, страховых компаний, МФО и операторов финансовых платформ есть доступ к цифровому профилю гражданина. Но в рамках эксперимента, его продлят до конца 2023 года.

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В число организаций, которым откроют доступ к цифровому профилю, попали и негосударственные пенсионные фонды, пишет «Frank Media».

Это нужно для страховых и пенсионных услуг НПФ.

Доступ к цифровому профилю дает возможность организациям получать все необходимые им сведения с согласия гражданина из Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), а людям – предоставить финорганизациям свои данные из личного профиля Госуслуг.

Доступ к цифровому профилю позволит НПФ самостоятельно обновлять личные данные клиентов: паспортные и контактные данные, адреса.

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