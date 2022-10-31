Негосударственным пенсионным фондам дадут доступ к цифровому профилю гражданина

В число организаций, которым откроют доступ к цифровому профилю, попали и негосударственные пенсионные фонды, пишет «Frank Media».
Это нужно для страховых и пенсионных услуг НПФ.
Доступ к цифровому профилю дает возможность организациям получать все необходимые им сведения с согласия гражданина из Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), а людям – предоставить финорганизациям свои данные из личного профиля Госуслуг.
Доступ к цифровому профилю позволит НПФ самостоятельно обновлять личные данные клиентов: паспортные и контактные данные, адреса.