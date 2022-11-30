Вебинары для бухгалтеров

⚡ Эксперт сегодня ответит на все вопросы по новым ФСБУ, которые все еще вызывают у вас сложности

Пять новых ФСБУ обязательно применяются всеми компаниями с начала 2022 года. 11 месяцев прошло, а нам регулярно поступают по ним вопросы.

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Сегодня в 15:00 мск задайте свои вопросы Елене Васильевой.

Мы организовали вебинар, на котором она подробно и понятно пройдется по всем новым правилам работы. И ответит на вопросы, если что-то останется для вас непонятым, например:

  • с какого момента начислять и прекращать начислять амортизацию
  • какие теперь способы ее начисления для каждой группы ОС;
  • как пересчитать показатели бухотчетности по текущим договорам аренды или лизинга;
  • как проверить капвложения на обесценение;
  • что поменять в учетной политике.

При неверном применении федеральных стандартов ФНС назначает штрафы за грубое нарушение правил ведения учета и искажение бухгалтерской информации. Кому их потом платить: директору или бухгалтеру? Записывайтесь, чтобы в новый год – без опасений.

Исполнительное производство

✂️ С пенсионеров-должников теперь будут удерживать не 20%, а 50% пенсии

Ограничения на удержание из пенсии более 20% больше нет. Его отменили. Теперь действуют общие нормы закона об исполнительном производстве № 229-ФЗ. У должника, в том числе пенсионера, можно удерживать 50% дохода, а в некоторых случаях и 70%.

Повышение квалификации

ЕНП (единый налоговый платеж)

Если НДС по сроку 25.01.23 заплатить заранее, его могут зачесть в счет долга по другому налогу

Вся переплата по налогам на 31.12.2022 образует положительное сальдо на едином налоговом счете. Оттуда налоговики будут списывать ваши начисленные налоги, пени, штрафы. Какой налог раньше начислен, тот и спишут.

Обзоры для бухгалтера

Изменения по НДФЛ с 1 января 2023 года: обзор для бухгалтера

Большинство российских компаний обязаны удерживать и перечислять в бюджет налоги с доходов, выплачиваемых сотрудникам. Время от времени государство вносит изменения в порядок расчета и уплаты налога, а также - заполнения отчетных форм. В статье расскажем какие нововведения по НДФЛ вступят в силу с января 2023 года.

Изменения по НДФЛ с 1 января 2023 года: обзор для бухгалтера

Мероприятия

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Кадровый учет

🔥 В трудовой книжке мобилизованных не надо делать запись о приостановке договора

Минтруд и Роструд, который ему подчиняется, разошлись во мнениях относительно записи в трудовую книжку мобилизованных сотрудников. Роструд говорит, что запись о приостановке нужна, Минтруд говорит – не нужна.

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