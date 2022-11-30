⚡ Эксперт сегодня ответит на все вопросы по новым ФСБУ, которые все еще вызывают у вас сложности

Сегодня в 15:00 мск задайте свои вопросы Елене Васильевой.

Мы организовали вебинар, на котором она подробно и понятно пройдется по всем новым правилам работы. И ответит на вопросы, если что-то останется для вас непонятым, например:

с какого момента начислять и прекращать начислять амортизацию

какие теперь способы ее начисления для каждой группы ОС;

как пересчитать показатели бухотчетности по текущим договорам аренды или лизинга;

как проверить капвложения на обесценение;

что поменять в учетной политике.

При неверном применении федеральных стандартов ФНС назначает штрафы за грубое нарушение правил ведения учета и искажение бухгалтерской информации. Кому их потом платить: директору или бухгалтеру? Записывайтесь, чтобы в новый год – без опасений.