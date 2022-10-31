📒 Главные новости 31 октября одной строкой

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Разъяснения:
- Остаточная стоимость старого ОС может стать первоначальной стоимостью нового ОС
- Налоговики приостановят проверки по ККТ у мобилизованных бизнесменов