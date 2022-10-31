Обзоры для бухгалтера

📒 Главные новости 31 октября одной строкой

Собрали самые важные новости дня. Прочтете за одну минуту.

Версия для печати

Новости:

Подписывайтесь на наши аккаунты в соцсетях: новости в Telegram – быстро и коротко, чат бухгалтеров, Горячий Бухтуб в VK, старые добрые Одноклассники.

Разъяснения:

Смотрите не просмотрите. Каждый день!
Вебинар начинается! 🔥 Must have 🔥 Эксклюзив Онлайн-курсы Повышение квалификации Бесплатные вебинары Мини-курсы
Психология для бухгалтера

Знаете ли вы самые 13 опасных манипуляций!? Или ещё одна история о невежестве

В данной публикации обсудим и разберём примеры манипуляции, которая так популярна, она называется «Невежество». Продолжаем обсуждение манипуляций по книге Никиты Непряхина «Я манипулирую тобой: методы противодействия скрытому влиянию».

Знаете ли вы самые 13 опасных манипуляций!? Или ещё одна история о невежестве

Повышение квалификации

Мероприятия

Разместить
Платный контент, доступный в «Премиум». Что такое «Премиум»?
Обзоры для бухгалтера

Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в октябре 2022 + чек-лист по письмам, которые надо прочитать

Мы подготовили для вас обзор разъяснений фискалов, которые были опубликованы в октябре. Все кратко, четко, по делу.

Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в октябре 2022 + чек-лист по письмам, которые надо прочитать
Читать еще