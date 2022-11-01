Мобилизация

🔥 Путин не будет подписывать указ о завершении мобилизации

Президент посоветовался с юристами по вопросу указа о завершении частичной мобилизации. Такой документ не нужен.

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Мобилизационная кампания, которая началась 21 сентября, закрылась.

Но официального указа можно не ждать, президент не станет его издавать, сообщил пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков.

Напомним, что Минобороны сообщило о наборе необходимого числа в рамках ЧМ 28 октября. На сегодня из 300 тыс. призванных в зоне боевых действий находятся 87 тыс. человек, ссылаясь на Шойгу, пишет «Коммерсант».

1 ноября в стране начался осенний призыв. И сегодня же стало известно о депутатском проекте закона об уголовной ответственности для уклонистов.

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