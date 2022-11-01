🔥 Путин не будет подписывать указ о завершении мобилизации

Мобилизационная кампания, которая началась 21 сентября, закрылась.

Но официального указа можно не ждать, президент не станет его издавать, сообщил пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков.

Напомним, что Минобороны сообщило о наборе необходимого числа в рамках ЧМ 28 октября. На сегодня из 300 тыс. призванных в зоне боевых действий находятся 87 тыс. человек, ссылаясь на Шойгу, пишет «Коммерсант».

1 ноября в стране начался осенний призыв. И сегодня же стало известно о депутатском проекте закона об уголовной ответственности для уклонистов.