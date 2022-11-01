Мобилизация

Для уклонистов от мобилизации собираются ввести до пяти лет лишения свободы

Депутаты Госдумы и сенаторы разработали законопроект об уголовном наказании для уклонистов от мобилизации. Речь идет о штрафе от 200 до 500 тыс. руб. или в размере доходов за 1–3 года, принудительных работах или тюрьме.

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Авторы проекта – председатели комитетов Госдумы и Совфеда по обороне Андрей Картаполов и Виктор Бондарев, глава комитета нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и его заместители, узнал «Коммерсант».

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев сообщил, что проект не заточен исключительно под сегодняшнюю частичную мобилизацию.

Просто у нас в стране не было мобилизации с 1941 года. Поэтому многие законы о ней просто не работали.

После объявления частичной мобилизации выяснилось, что ст. 328 УК РФ за уклонение от призыва действует только в отношении срочников. А это неверно.

«Отношения государства и гражданина должны быть одинаковыми для всех независимо от того, впервые человек призывается или нет», – рассуждает чиновник.

Напомним, что в начале октября возбудили первое уголовное дело об уклонении от мобилизации по ч. 1 ст. 328 УК РФ. Через несколько дней прокуратура отменила постановление о возбуждении дела. Глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас пояснял, что субъектами преступления, предусмотренного этой статьей, являются граждане, «подлежащие призыву на срочную службу».

Частичная мобилизация проводилась с 21 сентября по 28 октября. По данным Минобороны, в армию призвали 300 тыс. человек. Президент 30 октября, сообщил, что посоветуется с юристами, нужно подписывать указ о завершении мобилизация. По его словам, она «завершена, точка поставлена».

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