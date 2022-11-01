Мобилизованные ИП и руководители ООО должны вовремя сдавать РСВ. Отсрочки по этому отчету нет

Разъяснение дает ФНС, отвечая на вопросы налогоплательщиков на своем сайте.
По другим отчетам отсрочка будет до 25-го числа (включительно) третьего месяца после дня окончания военной службы.
Кстати, для декларации по НДС тоже нет отсрочки.
По уплате страховых взносов по РСВ отсрочка есть.
Новый срок уплаты – до 28-го числа (включительно) третьего месяца после дня окончания военной службы.
Причем платить надо будет частями – в размере 1/6 суммы ежемесячно, до 28 числа.
ФНС утверждает, что никакие документы для отсрочки не нужны. Налоговики сами узнают, кто мобилизован и имеет право на отсрочку. Данные предоставит Минобороны.