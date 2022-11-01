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Райффайзен банк отменил комиссию за переводы через СБП для физлиц

Акция банка продлится с 1 ноября по 31 декабря 2022 года.

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Комиссия взималась с сумм переводов свыше 100 тыс. руб., которые проходили в течение месяца, указано в Telegram-канале банка.

Получается, что до конца 2022 года все переводы через СБП в Райффайзен банке бесплатны.

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