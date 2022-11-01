Райффайзен банк отменил комиссию за переводы через СБП для физлиц

Комиссия взималась с сумм переводов свыше 100 тыс. руб., которые проходили в течение месяца, указано в Telegram-канале банка.
Получается, что до конца 2022 года все переводы через СБП в Райффайзен банке бесплатны.
Акция банка продлится с 1 ноября по 31 декабря 2022 года.
Комиссия взималась с сумм переводов свыше 100 тыс. руб., которые проходили в течение месяца, указано в Telegram-канале банка.
Получается, что до конца 2022 года все переводы через СБП в Райффайзен банке бесплатны.
Немного будем хвастаться. «Клерку» в лице издателя Марины Снеговской вручили премию Луки Пачоли в Торгово-промышленной палате России.
В данной публикации обсудим и разберём примеры манипуляции, которая так популярна, она называется «Невежество». Продолжаем обсуждение манипуляций по книге Никиты Непряхина «Я манипулирую тобой: методы противодействия скрытому влиянию».
Растет и число выданных казахстанскими банками карт.
Что нужно знать тем, кто уезжает в США поработать, пожить, учреждает бизнес в США или инвестирует в американскую экономику, покупает в США недвижимость или получает наследство или подарки.
Предприятие ищет российских поставщиков фуражной пшеницы, кормовой кукурузы, премиксов и другой продукции.
Премьер Мишустин предложил странам-участницам ШОС обсудить свою систему банковских платежей, чтобы достигнуть независимости от третьих стран в финансовом секторе.
Мы подготовили для вас обзор разъяснений фискалов, которые были опубликованы в октябре. Все кратко, четко, по делу.
Акция банка продлится с 1 ноября по 31 декабря 2022 года.
Информация о военнообязанных в военных комиссариатах будет максимально точной.
Прокуратура и ФНС уже наказывают за Федресурс. Если нет любого из обязательных сообщений, компании грозит штраф до 50 тыс. рублей. К примеру, о финсостоянии или лицензии.