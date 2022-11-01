УСН

Мобилизованным самозанятым и ИП продлили срок для перехода на УСН

Если самозанятый утратил право на применение НПД и был мобилизован, он не успел уведомить о переходе на УСН. Но это можно сделать и потом, после возвращения.

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В общем случае срок сдачи уведомления – 20 дней.

Для мобилизованных срок продлен на период прохождения военной службы по мобилизации и до последнего числа включительно 4-го месяца, следующего за месяцем окончания периода мобилизации или увольнения.

Если сдать это уведомление в установленный срок после возвращения с военной службы, мобилизованный будет считаться плательщиком УСН с даты снятия с учета в качестве НПД.

Аналогично и для новых ИП. Они могут перейти на УСН с даты регистрации в качестве ИП, даже если сдадут уведомление только после возвращения.

Такое разъяснение дает ФНС, отвечая на вопросы налогоплательщиков.

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