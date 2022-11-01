Мобилизованным самозанятым и ИП продлили срок для перехода на УСН

В общем случае срок сдачи уведомления – 20 дней.

Для мобилизованных срок продлен на период прохождения военной службы по мобилизации и до последнего числа включительно 4-го месяца, следующего за месяцем окончания периода мобилизации или увольнения.

Если сдать это уведомление в установленный срок после возвращения с военной службы, мобилизованный будет считаться плательщиком УСН с даты снятия с учета в качестве НПД.

Аналогично и для новых ИП. Они могут перейти на УСН с даты регистрации в качестве ИП, даже если сдадут уведомление только после возвращения.

Такое разъяснение дает ФНС, отвечая на вопросы налогоплательщиков.