С 1 декабря сложнее взять выгодную ипотеку, если нет своих накоплений

Некоторые граждане, чтобы внести первоначальный взнос по ипотеке, берут потребительский кредит.

В апреле – июне 2022 года было зафиксировано около 5 тыс. случаев, когда заемщики использовали потребительский кредит в качестве первоначального взноса по ипотеке, пишут «Известия».

В 2021 году цифра была в шесть раз выше.

Банки ужесточили политику выдачи кредитов, теперь чем меньше сумма первоначального взноса, тем дороже ипотека.

Банк России установил с 1 декабря 2022 года надбавку к коэффициенту риска по ипотечным кредитам с первоначальным взносом до 10%.