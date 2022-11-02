Ипотека

С 1 декабря сложнее взять выгодную ипотеку, если нет своих накоплений

С начала зимы банки вводят повышенные коэффициенты на ипотечный кредит для заемщиков с низким первоначальным взносом.

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Некоторые граждане, чтобы внести первоначальный взнос по ипотеке, берут потребительский кредит.

В апреле – июне 2022 года было зафиксировано около 5 тыс. случаев, когда заемщики использовали потребительский кредит в качестве первоначального взноса по ипотеке, пишут «Известия».

В 2021 году цифра была в шесть раз выше.

Банки ужесточили политику выдачи кредитов, теперь чем меньше сумма первоначального взноса, тем дороже ипотека.

Банк России установил с 1 декабря 2022 года надбавку к коэффициенту риска по ипотечным кредитам с первоначальным взносом  до 10%.

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