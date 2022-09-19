Ипотека

Ипотеку с низким первоначальным взносом будет сложнее получить. ЦБ ужесточил условия для банков

ЦБ с 1 декабря ужесточит требования к ипотеке с низким первоначальным взносом.

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С декабря 2022 ЦБ установит дополнительную надбавку 10% к коэффициенту риска по ипотечному кредиту  с мизерным первоначальным взносом. Речь идет о кредитах по договорам участия в долевом строительстве с первоначальным взносом 10% и ниже. Информация появилась на сайте регулятора.

Придумали это, чтобы банки не выдавали кредиты клиентам, у которых нет денег на весомый первоначальный взнос. Таких клиентов называют высокорискованными. Исторически считается, что с ними банки становятся уязвимыми, а ипотеку надо распространять без лишних рисков для банков.

В течение II квартала 2022 года банки практически не предоставляли кредиты на ДДУ с первоначальным взносом менее 10%: их доля во II квартале 2022 года составила 0,3% (2,6% в I квартале 2022 года).

Маленький первоначальный взнос – это опасность, а пожизненная кабала – это нормально. Помните, мы писали, что предельный возраст ипотечников будут повышать до 75 – 85 лет.

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