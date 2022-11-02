Электронные подписи

Бухгалтер просит совета: сколько времени занимает перевыпуск КЭП от ИФНС

Кто перевыпускал электронную подпись? Звонила в ИФНС, они затрудняются с ответом. Сказали только, что старый сертификат прекращает свое действие после заявления на перевыпуск и дальше мы без подписи, до получения нового сертификата.

Версия для печати

Такой вопрос прилетел в «Красный уголок бухгалтера».

Коллеги пишут, что сейчас в налоговой проходит все достаточно оперативно.

А вот, что касается перевыпуска подписи в личном кабинете налогоплательщика, то тут бухгалтеры пишут: система иногда сбоит.

Я так и не смогла перевыпустить. Первое заявление  – ок, сделалось. А далее  система мне писала, что не видит токен и все. Не побороли.

У кого же получилось, сообщают, что процедура быстрая.

Весь процесс, начиная с подачи заявления на перевыпуск в ЛК и заканчивая записью новой подписи на тот же носитель, где старая подпись, занимает плюс минус 30 минут. В общем, быстро.

Следите за новыми сообщениями в чате нашей группы в Telegram. Коллеги оперативно делятся, что им про подпись говорят в СБИС и банках.

Смотрите не просмотрите. Каждый день!
Вебинар начинается! 🔥 Must have 🔥 Эксклюзив Онлайн-курсы Повышение квалификации Бесплатные вебинары Мини-курсы

Повышение квалификации

Мероприятия

Разместить
Инвестиции

Кто зверствует на биржевом рынке: быки и медведи

Быки и медведи — что это за звери? За громкими названиями скрываются обычные участники биржевого рынка, которые работают по определенным стратегиям. Каждый из игроков выполняет установленные действия, что позволяет зарабатывать на повышении или понижении стоимости ценных бумаг и активов.

Кто зверствует на биржевом рынке: быки и медведи
Читать еще