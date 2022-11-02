Бухгалтер просит совета: сколько времени занимает перевыпуск КЭП от ИФНС

Такой вопрос прилетел в «Красный уголок бухгалтера».

Коллеги пишут, что сейчас в налоговой проходит все достаточно оперативно.

А вот, что касается перевыпуска подписи в личном кабинете налогоплательщика, то тут бухгалтеры пишут: система иногда сбоит.

Я так и не смогла перевыпустить. Первое заявление – ок, сделалось. А далее система мне писала, что не видит токен и все. Не побороли.

У кого же получилось, сообщают, что процедура быстрая.

Весь процесс, начиная с подачи заявления на перевыпуск в ЛК и заканчивая записью новой подписи на тот же носитель, где старая подпись, занимает плюс минус 30 минут. В общем, быстро.

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