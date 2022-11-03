⚫ ✂️ Черная пятница! День холостяка и холостячки! Всем даем огромную скидку на курсы

Обучение для бухгалтеров

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Маркировка товаров

Что такое объёмно-сортовой учёт при маркировке упакованной воды

Некоторые категории товаров нужно обязательно маркировать, например одежду, обувь или молочную продукцию. Это касается и упакованной воды. Для воды в упаковке с 01.11.2022 вводится обязательный объёмно-сортовой учёт.

Что такое объёмно-сортовой учёт при маркировке упакованной воды

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Платный контент, доступный в «Премиум». Что такое «Премиум»?
Судебная практика по налоговым спорам

Как заставить налоговиков убрать незаконно начисленную пеню по НДФЛ

Если одновременно в одном регионе у предпринимателя есть переплата по НДФЛ, а в другом – недоимка, то ИП ничего бюджету не должен. А если инспекторы считают иначе – надо обращаться в суд. Там помогут.

Как заставить налоговиков убрать незаконно начисленную пеню по НДФЛ
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