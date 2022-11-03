КоАП РФ

Мораторий на штрафы за валютные нарушения продлят до конца 2023 года

До конца 2022 года действует мораторий на применение мер административной ответственности за валютные нарушения (по ч. 1, 4, 4.1, 4.3 и 5 статьи 15.25 КоАП). Его продлят до 31 декабря 2023 года.

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Правительственный законопроект с такой нормой внесен в Госдуму.

Кроме того, поправки вносят в саму статью 15.25 КоАП. Внесен еще один законопроект.

К статье 15.25 КоАП есть примечание 10. В нем сказано, что ответственность за некоторые валютные нарушения не применяется к резиденту, если невыполнение требования обусловлено иностранными санкциями.

Перечень таких нарушений, для которых введено послабление, расширят. Туда включат нарушение по ч. 5.2 ст. 15.25.

Речь идет о зачислении на счета в уполномоченных банках валютной выручки с нарушением срока, если сумма превышает 100 млн рублей.

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