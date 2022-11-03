Мораторий на штрафы за валютные нарушения продлят до конца 2023 года

Правительственный законопроект с такой нормой внесен в Госдуму.

Кроме того, поправки вносят в саму статью 15.25 КоАП. Внесен еще один законопроект.

К статье 15.25 КоАП есть примечание 10. В нем сказано, что ответственность за некоторые валютные нарушения не применяется к резиденту, если невыполнение требования обусловлено иностранными санкциями.

Перечень таких нарушений, для которых введено послабление, расширят. Туда включат нарушение по ч. 5.2 ст. 15.25.

Речь идет о зачислении на счета в уполномоченных банках валютной выручки с нарушением срока, если сумма превышает 100 млн рублей.