🚦 Купите курс «Новые ФСБУ» со скидкой 84%

Обучение для бухгалтеров

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Маркировка товаров

Что такое объёмно-сортовой учёт при маркировке упакованной воды

Некоторые категории товаров нужно обязательно маркировать, например одежду, обувь или молочную продукцию. Это касается и упакованной воды. Для воды в упаковке с 01.11.2022 вводится обязательный объёмно-сортовой учёт.

Что такое объёмно-сортовой учёт при маркировке упакованной воды

Мероприятия

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Платный контент, доступный в «Премиум». Что такое «Премиум»?
Судебная практика по налоговым спорам

Как заставить налоговиков убрать незаконно начисленную пеню по НДФЛ

Если одновременно в одном регионе у предпринимателя есть переплата по НДФЛ, а в другом – недоимка, то ИП ничего бюджету не должен. А если инспекторы считают иначе – надо обращаться в суд. Там помогут.

Как заставить налоговиков убрать незаконно начисленную пеню по НДФЛ
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