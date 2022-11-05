❗ В налоговых платежках не будет статусов 01 и 02. Но будут новые 32, 33, 34

О новом проекте Минфина с поправками в приказ № 107н, которым утверждены правила заполнения платежек, мы рассказывали тут.
Одно из новшеств – новые статусы плательщика.
Отменяют привычные бухгалтерам статусы:
- 01 – налогоплательщик-юрлицо;
- 02 – налоговый агент;
- 13 – налогоплательщик физлицо-ИП.
Вводят новые статусы:
- 32 – физлицо (не ИП) по платежам в ИФНС (кроме ЕНП);
- 33 –налогоплательщик-юрлицо или ИП, представивший в ИФНС уведомление об исчисленных суммах налогов в виде распоряжения на перевод денег в бюджет;
- 34 – налогоплательщик-юрлицо, ИП или физлицо при перечислении ЕНП;
- 35 – таможенный орган (в рамках бесспорного взыскания).