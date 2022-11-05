ЕНП (единый налоговый платеж)

❗ В налоговых платежках не будет статусов 01 и 02. Но будут новые 32, 33, 34

В следующем году кардинально поменяется система уплаты налогов, а вместе с ней и правила заполнения платежных поручений. В платежке на налоги будет только ИНН компании и ИНН налоговой, сумма, много нулей и статус 34.

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О новом проекте Минфина с поправками в приказ № 107н, которым утверждены правила заполнения платежек, мы рассказывали тут.

Одно из новшеств – новые статусы плательщика.

Отменяют привычные бухгалтерам статусы:

  • 01 – налогоплательщик-юрлицо;
  • 02 – налоговый агент;
  • 13 – налогоплательщик физлицо-ИП.

Вводят новые статусы:

  • 32 – физлицо (не ИП) по платежам в ИФНС (кроме ЕНП);
  • 33 –налогоплательщик-юрлицо или ИП, представивший в ИФНС уведомление об исчисленных суммах налогов в виде распоряжения на перевод денег в бюджет;
  • 34 – налогоплательщик-юрлицо, ИП или физлицо при перечислении ЕНП;
  • 35 – таможенный орган (в рамках бесспорного взыскания).
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