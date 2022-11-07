📢 Налоговики массово рассылают компаниям сообщения о будущем сальдо на ЕНС

Так налоговики готовятся к переходу на систему единого налогового платежа с 2023 года.

Рассылка идет по ТКС и через личный кабинет.

Как сообщает УФНС на Самарской области, главная задача налогоплательщиков – проверить сведения, указанные в сообщении.

В случае несогласия с данными надо направить электронный запрос на получение акта сверки, чтобы детально установить причины расхождений.

И уже по результатам сверки, при выявлении некорректных (ошибочных) данных в состоянии расчетов с бюджетом, можно обратиться в ИФНС и направить электронные копии подтверждающих документов.

В сообщении выведено сальдо ЕНС на текущий момент.

Если вы не получили такое информационное сообщение о налоговом сальдо, надо направить запрос через ЛК или по ТКС, поясняют налоговики.

Коллеги на нашем форуме обсуждают эти сообщения и планируют уплатить пени, не дожидаясь требования, чтобы не портить картину остатка на ЕНС с начала 2023 года.

А вы получили такое сообщение? Все сошлось с вашими данными?