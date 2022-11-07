Общество

Сканеры для проверки цен в магазинах могут сделать обязательными

Депутаты Госдумы предложили обязать устанавливать устройства проверки цен по штрихкодам в торговых залах.

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Сегодня магазины устанавливают сканеры для проверки цен по собственному желанию, сообщает RT.

Депутаты предлагают обязать магазины продовольственных и непродовольственных товаров площадью от 100 кв.м., устанавливать сканеры для проверки цен.

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