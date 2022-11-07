Реорганизация компании

«Детский мир» проведет реорганизацию компании. И уйдет с биржи

Из публичного акционерного общества компания превратиться в частный бизнес.

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ООО «Детский мир» продолжит продавать детские товары в розницу, что позволит более гибко подойти к управлению бизнесом.

А вот в 2023 году компания уйдет с биржи. Акционерам предложат остаться совладельцами непубличного бизнеса. Условия обмена определит Советом директоров.

Акционеры, которые проголосуют против смогут потребовать выкуп своих акций по цене, которая будет определена Советом.

60% акций компании находятся в свободном обращении. И большую часть покупали иностранные фонды. Они не могут совершать сделки на Мосбирже. А компания - распределять дивиденды, так как недружественные инвесторы получают выплаты только на российские счета и не могут вывести их за рубеж.

Реорганизация может занять около полугода.

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