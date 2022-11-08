Налоговый учет НМА

Модернизация нематериальных активов не увеличивает их первоначальную стоимость

Доработку программного обеспечения учитывают отдельно от ПО.

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В налоговом учете первоначальная стоимость нематериальных активов – это расходы на их приобретение (создание) и доведение их до состояния, в котором они пригодны для использования.

Нормами НК не предусмотрено увеличение первоначальной стоимости НМА, в том числе в результате модернизации.

Об этом сообщает Минфин в письме от 18.10.2022 № 03-03-06/1/100586.

При этом если связь между доводами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем, расходы распределяются налогоплательщиком самостоятельно (п. 1 ст. 272 НК РФ).

Поэтому расходы на доработку НМА учитываются для целей налогообложения прибыли в течение периода использования НМА.

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