Таможенное право

Сотрудники ФТС теперь могут останавливать и блокировать фуры во всех регионах России

С 7 ноября сотрудники Федеральной таможенной службы вправе останавливать для проверки грузовики массой более 3,5 тонн по всей стране.

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Приказ от 26.08.2022 № 695 о действиях мобильной группы во время остановки, вступил в силу 7 ноября.

Прежде сотрудники ФТС уже имели право останавливать грузовики, но их полномочия работали лишь в 25 регионах страны. Теперь они смогут останавливать среднетоннажные и тяжелые грузовики в пунктах таможенного контроля (должны быть оснащены соответствующим дорожным знаком 7.14.1) во всех субъектах федерации.

Проверка одной машины не может длиться дольше двух часов. Однако, если обстоятельства потребуют более тщательного досмотра, грузовик могут направить на ближайшую зону таможенного контроля. К примеру, если обнаружат ошибки в документах или у таможенников возникнут какие-либо подозрения.

Тогда срок проверки продлят до 30 дней.

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