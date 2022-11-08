Вебинары для бухгалтеров

Бухгалтерам расскажут, как выявить признаки необоснованной налоговой выгоды

Пять лет назад вступила в силу легендарная теперь ст. 54.1 НК РФ Норма стала преемницей практики, сформированной по Постановлению Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 №53 и вызвала волну судебных споров. Рассмотрим эволюцию применения статьи.

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30 ноября КСК групп проведет вебинар о практике применения ст. 54.1 НК РФ.

Вот программа:

  • Взаимосвязь ст. 54.1 НК РФ и разделов V, V.1, V.2 НК РФ, ст. 269, 280 НК РФ;
  • Письма ФНС России от 10 марта 2021 г. №БВ-4-7/3060@, от 10 октября 2022 г. №В-4-7/13450@;
  • Позиции налоговых органов в судебных решениях по делам №А76- 46624/2019 (ООО «Фирма «Мэри»), №А40-77108/2020 (ООО «Инжтрасс-Строй»), №А40-131167/2020 (ООО «Спецхимпром»);
  • Тесты, применяемые налоговыми органами в рамках осуществления проверки;
  • Операции, в которых могут возникать риски.

Вебинар будет полезен: главным бухгалтерам, финансовым директорам групп компаний. Записывайтесь.

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Вебинары для бухгалтеров

Бухгалтерам расскажут, как выявить признаки необоснованной налоговой выгоды

Пять лет назад вступила в силу легендарная теперь ст. 54.1 НК РФ Норма стала преемницей практики, сформированной по Постановлению Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 №53 и вызвала волну судебных споров. Рассмотрим эволюцию применения статьи.

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