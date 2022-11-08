Вебинары для бухгалтеров

Берите типовые кейсы и ответы на вопросы по первому применению МСФО

Если компания впервые готовит финансовую отчетность, которая соответствует международным стандартам, готовиться к процедуре нужно основательно.

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МСФО (IAS) 1 требует, чтобы был представлен, по крайней мере, один год сравнительной финансовой информации. Это означает, что первая финансовая отчетность по МСФО должна содержать, по меньшей мере:

  • три отчета о финансовом положении;
  • два отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе;
  • два отчета о движении денежных средств;
  • два отчета об изменениях в капитале;
  • соответствующие приложения, включающие сопоставимую информацию.

Смотрите вебинар, на котором узнаете все самое необходимое для первого применения МСФО. Поймете, когда нужно привлекать сторонних специалистов, а когда получится обойтись своими силами. Автор приведет практические вопросы, с которыми клиенты сталкиваются при подготовке и формировании отчетности в соответствии с МСФО.

Вебинар пройдет 16 ноября, а запись уже открыта.

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