Берите типовые кейсы и ответы на вопросы по первому применению МСФО

МСФО (IAS) 1 требует, чтобы был представлен, по крайней мере, один год сравнительной финансовой информации. Это означает, что первая финансовая отчетность по МСФО должна содержать, по меньшей мере:

три отчета о финансовом положении;

два отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе;

два отчета о движении денежных средств;

два отчета об изменениях в капитале;

соответствующие приложения, включающие сопоставимую информацию.

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