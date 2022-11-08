Берите типовые кейсы и ответы на вопросы по первому применению МСФО

МСФО (IAS) 1 требует, чтобы был представлен, по крайней мере, один год сравнительной финансовой информации. Это означает, что первая финансовая отчетность по МСФО должна содержать, по меньшей мере:
- три отчета о финансовом положении;
- два отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе;
- два отчета о движении денежных средств;
- два отчета об изменениях в капитале;
- соответствующие приложения, включающие сопоставимую информацию.
Смотрите вебинар, на котором узнаете все самое необходимое для первого применения МСФО. Поймете, когда нужно привлекать сторонних специалистов, а когда получится обойтись своими силами. Автор приведет практические вопросы, с которыми клиенты сталкиваются при подготовке и формировании отчетности в соответствии с МСФО.
Вебинар пройдет 16 ноября, а запись уже открыта.