Администрация рынка должна следить, оформляют ли арендаторы иностранных сотрудников

Раньше администрация рынка должна была следить только за теми, кто арендует торговые места.
Теперь под контроль попадут и те бизнесмены, которые арендуют складские, подсобные, административно-хозяйственные помещения.
Поправки внесены Федеральным законом от 04.11.2022 № 436-ФЗ.
Таким образом, управляющая рынком компания должна следить:
- соблюдают ли продавцы закон о защите прав потребителей;
- соблюдают ли бизнесмены закон о ККТ;
- соблюдают ли бизнесмены правила найма иностранных сотрудников;
- и т.д.