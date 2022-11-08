Трудовое право

Администрация рынка должна следить, оформляют ли арендаторы иностранных сотрудников

Дополнили список требований к управляющей рынком компании. Речь идет о соблюдении законодательства о найме иностранных работников бизнесом, который арендует помещения на рынке.

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Раньше администрация рынка должна была следить только за теми, кто арендует торговые места.

Теперь под контроль попадут и те бизнесмены, которые арендуют складские, подсобные, административно-хозяйственные помещения.

Поправки внесены Федеральным законом от 04.11.2022 № 436-ФЗ.

Таким образом, управляющая рынком компания должна следить:

  • соблюдают ли продавцы закон о защите прав потребителей;
  • соблюдают ли бизнесмены закон о ККТ;
  • соблюдают ли бизнесмены правила найма иностранных сотрудников;
  • и т.д.
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