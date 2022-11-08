Модульбанк предлагает бизнесу банковские гарантии за 700 рублей

Получить гарантию можно через 15 минут после заявки. Документ нужен, чтобы участвовать в торгах или заключать контракт с государственной компанией.
Чтобы оставить заявку, не нужно открывать расчетный счет. А если у вас счет в другом банке, можно получить дополнительную скидку.
Еще преимущества банка:
- Крым без ограничения по срокам и суммам.
- Рассмотрение принципалов от 1 месяца.
- Закрытые закупки (казначейство) и Кавказ.
- Закупки у единственного поставщика.
- Мгновенное размещение в ЕИС.
- Гибкий подход в согласовании правок.