Модульбанк предлагает бизнесу банковские гарантии за 700 рублей

Получить гарантию можно через 15 минут после заявки. Документ нужен, чтобы участвовать в торгах или заключать контракт с государственной компанией.

Чтобы оставить заявку, не нужно открывать расчетный счет. А если у вас счет в другом банке, можно получить дополнительную скидку.

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