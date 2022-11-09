Дебиторская задолженность

УФНС через суд оспорила покупку дебиторки в 50 раз дешевле долга

УФНС по Башкирии в арбитражном суде оспаривает продажу дебиторской задолженности ООО «Экспо-плаза» перед ООО «ТК Центральный». В сентябре предпринимательница Ольга Ильянок приобрела на аукционе право требования 293 млн руб. с «Экспо-плазы».

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Начальная цена лота составляла 264,5 млн руб. Но ИП предложила только 5,3 млн руб. И победила, пишет «Коммерсант».

УФНС посчитало, что цена оказалась ниже рыночной. И сделка имела «признаки согласованности действий, направленных на ограничении конкуренции на торгах». Налоговики также требовали ограничить действия конкурсного управляющего.

Суд удовлетворил ходатайство на принятие обеспечительных мер, запретив победителю торгов перепродавать дебиторскую задолженность. А вот требования в адрес управляющего не поддержал.

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