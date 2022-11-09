УФНС через суд оспорила покупку дебиторки в 50 раз дешевле долга

Начальная цена лота составляла 264,5 млн руб. Но ИП предложила только 5,3 млн руб. И победила, пишет «Коммерсант».

УФНС посчитало, что цена оказалась ниже рыночной. И сделка имела «признаки согласованности действий, направленных на ограничении конкуренции на торгах». Налоговики также требовали ограничить действия конкурсного управляющего.

Суд удовлетворил ходатайство на принятие обеспечительных мер, запретив победителю торгов перепродавать дебиторскую задолженность. А вот требования в адрес управляющего не поддержал.