Налоги, взносы, пошлины

Правительство еще год сможет вводить отсрочки по налогам и декларациям

В 2022 году у кабмина есть право принимать нормативные акты о переносе сроков уплаты налогов, сдачи деклараций и т. д. Это право прописано в статье 4 НК РФ. Его продлят на 2023 года.

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Законопроект с такой поправкой готов ко второму чтению.

Таким образом, правительство до конца 2023 года сможет:

  • приостанавливать, отменять или переносить на более поздний срок мероприятия налогового контроля;
  • продлевать сроки уплаты налогов и авансовых платежей;
  • продлевать сроки сдачи отчетов в ИФНС;
  • продлевать сроки направления и исполнения налоговых требований;
  • вводить дополнительные основания для отсрочки и рассрочки по уплате налогов;
  • вводить особенности применения способов обеспечения обязанности по уплате налогов;
  • отменять штрафы за опоздание со сдачей отчетов.
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