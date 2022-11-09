В школах введут военную подготовку со следующего учебного года

Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что курс по начальной военной подготовке появится в школах уже со следующего учебного года, передает «РИА Новости».

«Сейчас он готовится до 1 января, затем пройдет апробация», – рассказал министр.

Минобороны рекомендовало уделить подготовке минимум 140 часов в старших классах.

Занятия по начальной военной подготовке, которые появятся в российских школах в следующем учебном году, будут внеурочными, сообщила пресс-служба Минпросвещения РФ.

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