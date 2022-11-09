Открыть свое дело хочет каждый четвертый россиянин

23% опрошенных россиян сообщили, что хотят стать предпринимателями и открыть свое дело, пишут «ВЦИОМ Новости».

65% сообщили, что не хотят работать на себя, а 10% уже имеют собственное дело.

Больше всего желающих открыть собственных бизнес (48%) в возрасте от 18 до 24 лет.

Половина из тех, кто хотел бы стать предпринимателем, даже не задумывались о том, что для этого нужно и какие шаги требуется предпринять.

20% опрошенных хотели бы открыть магазин, 13% – заниматься автомобильным бизнесом и 11% – производить что-либо.

Чаще всего нежелание открыть свое дело связывают с возрастом и отсутствием денег.

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