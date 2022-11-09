Личные кабинеты пользователей по Закону № 44-ФЗ не будут доступны до ночи

Сегодня с 19:40 до 21:30 не будут доступны личные кабинеты пользователей по Закону № 44-ФЗ, сообщается в Telegram ГИС ЕИС.
Систему обновляют.
На ГИС ЕИС проводят неплановые регламентные работы.
Сегодня с 19:40 до 21:30 не будут доступны личные кабинеты пользователей по Закону № 44-ФЗ, сообщается в Telegram ГИС ЕИС.
Систему обновляют.
Банк России и его 503 обособленных подразделения состоят на учете в 300 налоговых инспекциях. Переход на расширенное информационное взаимодействие повысит налоговую определенность, сократит объем истребуемых документов и уменьшит риски.
Верховный суд России защитил управляющих от недобросовестных компаний.
За день фиксируют до 185 тыс. скачиваний системного и офисного программного обеспечения.
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Сейчас закон ограничивает призыв многодетных отцов детей до 16 лет. В Государственную думу внесли законопроект, который предлагает предоставить отсрочку от частичной мобилизации для отцов четырех детей до 18 лет.
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