44-ФЗ

Личные кабинеты пользователей по Закону № 44-ФЗ не будут доступны до ночи

На ГИС ЕИС проводят неплановые регламентные работы.

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Сегодня с 19:40 до 21:30 не будут доступны личные кабинеты пользователей по Закону № 44-ФЗ, сообщается в Telegram ГИС ЕИС.

Систему обновляют. 

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