Учет в торговле

Сельским продавцам будет проще и дешевле получить лицензию на торговлю алкоголем

Чиновники думают снять ограничение по площади торговой точки, которая сейчас должна быть не менее 25 кв. м. Есть и другие предложения.

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Минпромторг и Минфин прорабатывают вопрос смягчения условий лицензирования торговли алкоголя для сельских магазинов, пишут «Известия».

Стоимость лицензии могут снизить с 65 до 6,5 тыс. руб. в год. Получать ее разрешат ИП.

Идею справоцировал избыток контрафактного алкоголя на сельских территориях. Как подсчитали в Центре исследований федерального и региональных рынков алкоголя «ЦИФРРА», только 10% от легального рынка крепких алкогольных напитков продают на селе. А ведь там живет треть населения страны.

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