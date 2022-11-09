Сельским продавцам будет проще и дешевле получить лицензию на торговлю алкоголем

Минпромторг и Минфин прорабатывают вопрос смягчения условий лицензирования торговли алкоголя для сельских магазинов, пишут «Известия».
Стоимость лицензии могут снизить с 65 до 6,5 тыс. руб. в год. Получать ее разрешат ИП.
Идею справоцировал избыток контрафактного алкоголя на сельских территориях. Как подсчитали в Центре исследований федерального и региональных рынков алкоголя «ЦИФРРА», только 10% от легального рынка крепких алкогольных напитков продают на селе. А ведь там живет треть населения страны.